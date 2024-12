Bloqueo carretero en cualquier momento

Por Francisco Medina Guerrero

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Desde temprana hora de este día, un numeroso grupo de productores agrícolas se encuentran a un costado de la Carretera Victoria Matamoros, en el kilómetro 182, a la altura de la cabecera municipal de San Fernando.

Se prevé que en cualquier momento, en respuesta a una convocatoria emitida por el Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas A.C., se lleve a cabo el bloqueo de la carretera a la altura de la Bodega Higuerillas.

Bloquearán carretera

Uno de los productores agrícolas que se encuentran en el lugar manifestó; “ahora se va a bloquear la carretera en San Fernando, va a estar bloqueado los dos lados de la carretera a Matamoros”.

Al manifestar el motivo de la inconformidad de los productores agrícolas, refirió; “ ellos dejaron a muchos productores fuera por una excusa no válida, por una factura alta, al agricultor no le dijeron qué significaba, si metes una factura de 228 mil pesos hacia arriba no puedes recibir apoyo porque eres una persona ya de dinero, tienes dinero y no mereces un apoyo del Gobierno , pero son mentiras, ese dinero no es neto que recibe el productor”.

Mencionó que el lunes de la semana pasada estuvieron dialogando con autoridades gubernamentales y recibieron la promesa de que los recursos serían liberados, “y a la fecha no han sacado a nadie”.

Apoyo que entregan está incompleto

“También el problema está en que el apoyo que están entregando también está incompleto, a algunos compañeros les están dando un vale de cinco bolsas de semilla y en realidad nada más es una bolsa la que les entregan”.

A otros dijo, les están dando una tarjeta de diésel o un QR para el diésel y les sale incompleto, y así muchas anomalías que hay y no las quieren resolver”

Reclamó que el apoyo es por 270 millones de pesos , “y se están quedando con el resto, y ellos lo habían contemplado en 20 mil productores, lo iban a distribuir en 20 mil productores y al final de cuentas nada más se registraron diez mil productores, y no quieren cumplir ni con esos diez mil productores”.

Para finalizar, añadió; “de los diez mil nada más como unos seis mil 500 salieron positivos y restan como unos tres mil 500, tres mil 800 negativos a los cuales no les quieren resolver”.

Vocería de Seguridad no ha emitido ningún comunicado

Cabe señalar que hasta este momento la Vocería de Seguridad Pública de Gobierno del Estado no ha emitido algún comunicado sobre el cierre a la vialidad en el citado tramo carretero.

