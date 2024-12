CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19, (Agencias)

El actor y comediante Eugenio Derbez se convirtió en el blanco de millones de críticas, después de haber hablado “mal” de la actuación de Selena Gomez en la película “Emilia Pérez”.

A pesar de que hubo una ola de “hate” en su contra, también hubo varios famosos que salieron a defender al mexicano, tal es el caso de Facundo quien señaló que no tiene sentido desacreditar a alguien tan solo por dar su opinión.

“Me parece una tontería que funen a alguien por criticar, ¿apoco vivimos en un mundo en el que ya nadie puede opinar?”, cuestionó el conductor de “Incógnito” sobre la polémica que generó Eugenio tras “criticar” el español de Gomez.

Facundo expuso que Derbez solo dijo que no le gustó su actuación, no la criticó: “¿cuántas veces no hemos criticado a Eugenio por sus atrevimientos de hacer películas y cosas así?”.

El también comediante tachó de hipócritas a las personas que hablan mal del trabajo del protagonista de “No se aceptan devoluciones”, pero se molestan si él decide dar su punto de vista sobre el trabajo de otras personas.

Agregó que como actores deben estar dispuestos a escuchar las críticas, así éstas no sean favorables. “Si te vas a poner a actuar aguántate que te digan lo que opinan, él puede dar su opinión, que nos importe es distinto”, recalcó.

VICTORIA RUFFO

Aunque la primera actriz suele ser dura con las acciones de Eugenio Derbez, en esta ocasión, consideró que el también productor está en todo su derecho de dar a conocer su opinión; “creo que todos somos libres de comentar con respecto a lo que sea”, indicó.