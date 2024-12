Llénate de inspiración

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19, (Agencias)

Si hay películas para construir fuerza mental, y son películas que están llenas de historias inspiradoras sobre valentía, resiliencia, superación personal, lucha y muchas otras cosas más que necesitamos para convertirnos en personas fuertes.

El cine también es para eso, para inspirarnos, para contarnos historias que nos transforman, nos muevan y nos marquen, y no hay nada mejor que una buena película que nos haga pensar y que nos demuestre que el espíritu humano es mucho más poderoso de lo que le damos crédito.

Hay películas para todo, algunas nos hacen reír, otras nos asustan o nos recuerdan el pasado para no cometer los mismos errores de nuevo, otras están llenas de historias románticas o de grandes aventuras, y también hay dramas que, dentro de todo lo que hacen, nos dejan lecciones de vida.

Karate Kid

Ralph Macchio protagonizó este clásico de los años 80 que fue el primero de una saga que ahora incluye varias películas y una serie. “Karate Kid” sigue a Daniel LaRusso, una adolescente que se muda a una nueva ciudad y llega a una nueva escuela, donde pronto se mete en problemas con algunos de sus compañeros, quienes solo quieren golpearlo.

Para lidiar con esto, Daniel pide ayuda a un viejo sensei de Kung Fu, Miyagi, quien comienza a enseñarle sobre artes marciales, pero también sobre la importancia de construir resiliencia y de tener una mente fuerte para poder derrotar a sus enemigos, entendiendo que su objetivo nunca es atacar o herir, sino defenderse.

Good Will Hunting

Esta es una de las mejores películas que surgieron de la colaboración entre Matt Damon y Ben Affleck, donde Damon interpreta al conserje de una prestigiosa universidad que tiene una vida complicada, y que suele meterse en problemas. Pero, cuando él resuelve un problema matemático que se consideraba casi imposible, su vida comienza a cambiar, con la ayuda de un maestro y un psicólogo que acepta ayudarlo a lidiar con sus traumas y con su enojo con la vida.

Million Dollar Baby

Clint Eastwood, Morgan Freeman y Hilary Swank protagonizan esta película de deportes, superación personal y fuerza mental, donde una mesera llamada Maggie acude a un gimnasio local para intentar conseguir su sueño de convertirse en boxeadora. Los entrenadores no quieren aceptarla al principio, pero le dan la oportunidad al darse cuenta de que Maggie no solo tiene el talento, sino la determinación que necesita para convertirse en campeona.

The Hobbit: An Unexpected Journey

Esta película es la primera de la trilogía que es precuela de “The Lord of the Rings”, donde Bilbo Baggins aparece como un joven Hobbit que solo quiere una vida tranquila en The Shire, pero su paz es interrumpida cuando Gandalf aparece y lo empuja a formar parte de una misión, acompañando a un grupo de enanos que, liderados por un príncipe, deben atravesar por terrenos muy peligrosos, mientras intentan llegar a una montaña lejana y recuperar su hogar.

Spirited Away (El viaje de Chihiro)

Esta película japonesa ganadora del Oscar cuenta la historia de una niña que viaja con sus padres por carretera. De camino a su destino, la familia hace una parada en lo que cree que es un parque de diversiones abandonado, donde los padres se convierten en cerdos después de devorar la comida de una ofrenda. Chihiro queda atrapada en ese mundo lleno de espíritus y brujas, donde debe trabajar en un baño público para intentar rescatar a sus padres y lograr volver a casa.

Whiplash

Protagonizada por Miles Teller y J.K. Simmon, esta es la historia de Andrew, un joven baterista que sueña con convertirse en uno de los mejores músicos de jazz del mundo, y para eso busca estudiar en una prestigiosa escuela y en la clase del profesor más exigente y duro. Andrew lo consigue, pero todo resulta ser más difícil de lo que pensaba, su profesor es abusivo y extremo, pero él está decidido y dispuesto a aceptar lo que sea con tal de conseguir lo que quiere, incluso si eso lo termina destruyendo. Esta fue la primera película con la que Chazelle se llevó una nominación al Oscar como director, y aunque en esa ocasión no ganó el premio, “Whiplash” se llevó tres premios.

Cast Away

Tom Hanks protagoniza esta película de 2000 como ejecutivo de FedEx que sufre un accidente aéreo que lo deja atrapado en una isla desierta. Chuck Noland se encuentra solo, con comida, sin refugio y sin saber si van a rescatarlo, así que se ve obligado a luchar por su propia supervivencia, aprendiendo a vivir en ese lugar a conseguir comida e incluso a lidiar con su propia soledad, mientras intenta tomar una decisión sobre su futuro y sobre la posibilidad de huir de ahí.

The Secret Life of Walter Mitty

Protagonizada por Ben Stiller, esta película cuenta la historia de Walter, uno de los encargados de la revista Life que, para evitar perder su trabajo y sobrevivir a un importante cambio en la empresa, debe atreverse a salir de su rutina y realizar una misión de “rescate” para encontrar a un enigmático fotógrafo documental que se la pasa viajando por todo el mundo, de quién necesita conseguir un importante negativo para lanzar la próxima portada de la revista. Walter debe usar una serie de imágenes enigmáticas y hacer el viaje más peligroso de su vida para encontrar a este hombre, mientras también intenta encontrarse a sí mismo.

Beautiful Boy

Steve Carrell y Timothée Chalamet protagonizan este drama que se basa en una conmovedora historia real. “Beautiful Boy” cuenta la historia de Nicholas, un joven que tiene problemas de adicciones y que intenta recuperarse con la ayuda de su padre, que es un apoyo para su hijo y lo acompaña en cada parte del camino a la recuperación. La adicción representa una carga enorme para su familia y para él, pero con el apoyo de sus amigos y de sus padres, Nicholas comienza a encontrar una manera de salir adelante.

Brave

Esta película de Disney y Pixar tiene como protagonista a Merida, una princesa que quiere vivir su propia vida, crear sus propias reglas y evitar que sus padres la obliguen a casarse y a actuar como una típica princesa. En su frustración, Merida pide la ayuda de una bruja y accidentalmente termina convirtiendo a su madre en oso, por lo que las dos deben hacer un viaje juntas para encontrar la manera de romper el hechizo y de salvar a su familia antes de que sea tarde.