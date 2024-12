Soundtrack para las fiestas decembrinas

STAFF ED

Faltan solo unos días para la Navidad, lo que significa que dentro de poco (muy probablemente) estarás entre muchos de tus familiares. Aunque para algunos esta convivencia es bastante placentera y entrañable, para algunos otros es algo incómodo, sobre todo si eres de los introvertidos. Por eso pensamos en una buena manera de romper el hielo: música

Y es que el soundtrack que escuchamos en estas reuniones navideñas es muy importante, pero casi siempre se repiten las mismas canciones y artistas; por eso te echamos una mano y te dejamos estas recomendaciones.

“Merry Christmas, Please Don’t Call” – Bleachers

Este no es tu típico villancico alegre. Con Jack Antonoff al mando, Bleachers le da un giro más melancólico a la temporada muy al estilo “Last Christmas”. La canción trata sobre una relación pasada, sintiendo el peso de la nostalgia navideña. Capturando ese sentimiento de querer reconectar durante las fiestas, pero sabiendo que tal vez no es la mejor idea.

“So Much Wine” – Phoebe Bridgers

Phoebe Bridgers no es la típica artista navideña, pero desde 2017 ha convertido en tradición lanzar covers navideños, siempre donando lo recaudado a la caridad. Su mejor canción: “So Much Wine,” con coros de su ex, Paul Mescal, un toque tan emotivo como agridulce para tu colección navideña.

“Don’t Waste Your Wishes” – The Killers

The Killers le dieron un toque rockero a la Navidad con “Don’t Waste Your Wishes”, un álbum que recopila sus sencillos navideños del 2006 al 2016. ¿Lo mejor? El cien por ciento de las ganancias se donó a la campaña Product Red, liderada por Bono y Bobby Shriver. Así que no solo es buena música, es un disco festivo con causa.

Otras buenas recomendaciones:

“The Taylor Swift Holiday Collection” – Taylor Swift

“A Very Gaga Holiday” – Lady Gaga

“The Kacey Musgraves Christmas Show” – Kacey Musgraves

“Christmas Kisses y Christmas & Chill” – Ariana Grande

“Fruitcake” – Sabrina Carpenter