Atlético de Madrid vence al Barcelona

Barcelona se despidió del liderato en LaLiga tras caer por 2-1 ante el Atlético de Madrid, quienes se quedaron con la primera posición.

Barcelona recibió al Atlético de Madrid en el Estadio Olímpico de Montjuic con gran intensidad, misma que utilizó para abrir el marcador.

Tras una gran jugada en la que Pedri y Gavi se asociaron, el número ‘8’ del conjunto culé definió cruzado, haciendo imposible que alguno de los defensores evitara el primer tanto en el encuentro al 30’.

Pese a que en el inicio de la segunda mitad Barcelona contó con dos oportunidades para aumentar su ventaja, Jan Oblak y el travesaño evitaron que sucediera.

Con pocas opciones de igualar el marcador, Rodrigo De Paul quedó atento al rechace de la zaga blaugrana y colocó el balón pegado al poste para conseguir el 1-1 (59’).

Finalmente, Alexander Sørloth puso el 1-2 prácticamente al final del encuentro (90+6′) y consiguió el triunfo para el Atlético de Madrid, que se posiciona en lo más alto de LaLiga al sumar 41 puntos.

El siguiente encuentro para ambos conjuntos será el sábado 4 de enero de 2025, cuando Barcelona enfrente al Barbastro, mientras que el Atlético de Madrid visitará al Marbella.

SORLOTH WITH THE LAST SECOND WINNER!!!!!! pic.twitter.com/9CIbZLIlGV

— Atletico Universe (@atletiuniverse) December 21, 2024