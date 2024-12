Una expedición científica al bosque peruano del Alto Mayo, un área ubicada en la Amazonía, descubrió 27 nuevas especies de animales, entre ellas un ratón anfibio, un pez de cabeza abultada y una salamandra trepadora, informó la organización Conservación Internacional.

En total, descubrieron cuatro nuevos mamíferos, incluyendo un murciélago, una ardilla, un ratón espinoso y el ratón anfibio; ocho nuevas especies de peces, entre ellos el de cabeza abultada; tres anfibios, una rana de lluvia, una rana de boca estrecha, una salamandra trepadora y doce clases de insectos, incluyendo 10 mariposas y 2 escarabajos.

El ratón anfibio es una rareza, como también lo es descubrir nuevos mamíferos, según detalló la organización, añadiendo que la función de la cabeza abultada de la nueva especie de pez “sigue siendo un misterio”.

27 NEW SPECIES were uncovered on @ConservationOrg‘s expedition in Peru’s Alto Mayo Protected Forest. The discovery, which includes 4 mammals, 8 fish, 3 amphibians & 10 butterfly species, is so remarkable due to their proximity to highly populated areas. pic.twitter.com/pWRtnSalLK

— Conservation Intl (@ConservationOrg) December 20, 2024