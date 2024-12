Mariana Rodríguez da positivo a dengue

Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, informó que dio positivo a dengue, tras entregar juguetes de Navidad en el DIF Monarcas.

A través de su cuenta de Instagram que la esposa del gobernador Samuel García, confirmó su diagnóstico, luego de haber presentado malestares desde el pasado sábado 21 de diciembre.

Hola chavacanos ¿cómo están?, yo con mucha calentura todavía, no sé qué sea, no traigo gripa, no traigo dolor de garganta, no traigo malestar en el estómago, pura calentura. Me voy a hacer todas las pruebas para ver qué puede ser, pero nada más traigo calentura», comentó Rodríguez Cantú antes de hacerse estudios médicos.