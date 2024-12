Liam Lawson afirma que “va a ser difícil sustituir” a Checo Pérez

Tras confirmarse la salida del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez de la escudería Red Bull, se reveló que el corredor neozelandés Liam Lawson sería el encargado de ocupar su lugar en dicho equipo.

En una reciente entrevista para Sky Sports F1, Lawson habló del gran reto que representa llenar el vació que dejo Checo Pérez, confesando que será difícil sustituirlo, pues lo reconoce como un buen corredor que dejó un gran legado en el equipo.

“Tengo mucho respeto por lo que Pérez ha hecho en este deporte y por lo que ha hecho por este equipo. Va a ser difícil sustituirlo, pero a la vez es algo es emocionante”, declaró Liam Lawson.

Welcome to the Team, @LiamLawson30 🇳🇿 Stepping up to Oracle Red Bull Racing for 2025 ⬆️

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 19, 2024