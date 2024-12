Alarma en violencia doméstica: 50% de casos en la sombra

Francisco Medina Guerrero

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

Con una imparable estadística de casos a la alza, en donde lejos de disminuir se han incrementado la violencia intrafamiliar o doméstica, pese a los llamados a crear la cultura de la denuncia, actualmente existe una “cifra negra” donde aproximadamente el 50 por ciento de las víctimas de este delito no denuncian, y en consecuencia, la autoridad no los atiende al no tener conocimiento de estos hechos.

La encargada de la Guardia Estatal de Género de la Secretaría de Seguridad Pública, Claudia Elizabeth Núñez Álvarez, informó que si bien se tienen documentados aproximadamente 6 mil 500 casos a lo largo del año, gracias a las denuncias que han sido interpuestas por las afectadas, también se siguen ocultando casos por parte de las víctimas ya que lo ven como algo “normal”.

“A la mejor el 50 por ciento se quedan calladas”, reveló.

En entrevista, en cuanto a las causas que originan que se sigan registrando casos de violencia contra la mujer, en donde, dijo, Victoria aparece en el lugar número uno por el número de casos que se han atendido, detalló que como principal causa aparece la ingesta de alcohol por parte del agresor.

“La mayoría de las veces es que andan alcoholizados los hombres”, mencionó.

Llamado a denunciar las agresiones

En ese sentido, Núñez Álvarez hizo el llamado a quienes sean víctimas de casos de violencia a acudir ante la Fiscalía a denunciar las agresiones.

“Que las personas tengan el valor de denunciar, ahorita se está fomentando mucho la cultura de la denuncia y la labor de difusión, de que las mujeres conozcan los tipos de violencia, que ellas se identifiquen, que no únicamente la agresión física es la que existe, también existe mucho la violencia psicológica, que no se denuncia porque las personas piensan que es algo normal el que el hombre las esté maltratando psicológicamente”.

Para concluir, la encargada de la Guardia Estatal de Género de la Secretaría de Seguridad Pública recalcó, “que tengan la confianza de denunciar, y que sí se está trabajando a favor y protección de ellas».

Cabe señalar que entre las atenciones que brinda la Guardia Estatal de Género de la Secretaría de Seguridad Pública en los casos de violencia familiar o doméstica, al actuar como primer respondiente se encuentra el garantizar la asistencia médica con traslado a algún hospital, en caso de que se vaya a presentar la denuncia se le brinda acompañamiento a la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde además se activa el protocolo correspondiente.

