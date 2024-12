Tren impacta a camión de bomberos en Florida; hay 15 heridos

Al menos 15 personas resultaron heridas este sábado cuando un tren de pasajeros impactó contra un camión de bomberos en Delray Beach, Florida, informaron las autoridades locales.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:45 de la mañana. El Departamento de Bomberos de la ciudad informó que el impacto dejó a tres de sus integrantes heridos, quienes fueron trasladados a un hospital cercano.

Adicionalmente, el Cuerpo de Bomberos de Palm Beach transportó a 12 pasajeros del tren al hospital con lesiones leves, según un comunicado oficial.

