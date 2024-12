Muere Jimmy Carter, expresidente de EU, a los 100 años

El expresidente de Estados Unidos y ganador del Premio Nobel de la Paz, James Earl Carter Jr., más conocido como Jimmy Carter, murió este domingo a los 100 años de edad.

La muerte del ex mandatario estadounidense fue confirmada por su hijo, sin ofrecer más detalles, según el Washington Post.

“Mi padre fue un héroe, no sólo para mí, sino para todos los que creen en la paz, los derechos humanos y el amor desinteresado”, expresó Chip Carter, hijo del expresidente, en un comunicado del Centro Carter.

Our founder, former U.S. President Jimmy Carter, passed away this afternoon in Plains, Georgia. pic.twitter.com/aqYmcE9tXi

— The Carter Center (@CarterCenter) December 29, 2024