Jason Momoa regresa al universo de DC como “Lobo”

El actor Jason Momoa, reconocido por interpretar a “Aquaman”, estará de vuelta en el universo de películas de DC Comics, en una cinta del director y cineasta australiano Craig Gillespie.

Jason Momoa regresa… pero no como Aquaman

Fue el mismo actor quien confirmó que estará de regreso en una nueva cinta de DC, no obstante, en esta ocasión no interpretará al Rey de Atlantis. En su lugar, Momoa dará vida al antihéroe Lobo en la película Supergirl: Woman of Tomorrow.

La posibilidad de que Momoa interprete a Lobo se estuvo rumoreando incluso antes de que James Gunn y Peter Safran tomaran las riendas de DC Studios.

“Siempre quise interpretar a Lobo porque pienso, ‘¿Hola? Es el papel perfecto’”, dijo Momoa.

El elenco de “Supergirl: Woman of Tomorrow.”

La película será dirigida por Craig Gillespie (Cruella, I, Tonya) y contará con el guion de Ana Nogueira. Entre los actores que forman parte del elenco se encuentran:

Milly Alcock como Kara Zor-El, alias Supergirl.

Matthias Schoenaerts como Krem de Yellow Hill, el villano principal.

Eve Ridley como Ruthye Mary Knolle, una aliada clave.

La producción de la película comenzará el 13 de enero de 2025 y su estreno está programado para el 26 de junio de 2026, siendo el segundo proyecto en el nuevo Universo DC, después de la cinta Superman: Legacy.

LJ