Dos mexicanos entre los heridos por el atropellamiento en Nueva Orleans

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que dos mexicanos resultaron afectados por el atropellamiento masivo durante los festejos de Año Nuevo en Nueva Orleans, Estados Unidos.

La dependencia federal detalló que ambos se reportan estables y que les estará otorgando la asistencia y el acompañamiento requerido.

La oficina del Forense de Nueva Orleans informó que la cifra de personas fallecidas por el atropellamiento masivo en el Barrio Francés aumentó a 15.

Lo anterior fue informado en un comunicado por el forense de Nueva Orleans, Dwight McKenna.

“Estamos profundamente tristes por los trágicos acontecimientos que se produjeron en el Barrio Francés. Nuestros pensamientos y nuestras más sinceras condolencias están con las víctimas, sus familias y todos los afectados”, detalló.

FBI Statement on the Attack in New Orleans https://t.co/Wt2I0kj9fV

The FBI has set up a digital tip line, and we ask anyone with information or video of the incident to submit them to https://t.co/LLKUGwHYhY or call 1-800-CALL-FBI.

— FBI (@FBI) January 1, 2025