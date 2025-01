Lanzan el primer tráiler de ‘El Juego del Calamar 3’

Tras el estreno de la segunda temporada de ‘El Juego del Calamar’ en la plataforma de Netflix, la serie volvió a captar la atención de los espectadores, dejando a todos en suspenso de lo que sucederá después.

Anteriormente se presentaron algunos pósters oficiales y un breve video promocional; no obstante, hoy 1 de enero se presentó el primer tráiler oficial de la tercera temporada de la serie.

Fue a través de la plataforma X (Twitter) que se presentó un nuevo adelanto, en donde se puede observar el famoso juego ‘Luz roja, luz verde’; mismo que ha sido el símbolo de la serie.

Everyone say hi to Chul-su 👋 Squid Game 3 coming 2025. pic.twitter.com/hCgNexjJbC

— Netflix (@netflix) January 1, 2025