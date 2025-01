Inicia despedida al expresidente Jimmy Carter en Georgia

Este sábado inició la despedida al expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, quien murió el pasado 29 de diciembre, con un recorrido de su féretro por su ciudad natal en Georgia.

Custodiado por agentes del servicio secreto, el féretro de Jimmy Carter comenzó su recorrido por las calles de Plains, ciudad donde creció, con decenas de personas acercándose para rendir un tributo al exmandatario.

La caravana continuará con un recorrido hacia Atlanta, con paradas en el Capitolio de Georgia y terminando en el Centro Carter, iniciativa fundada por él y su esposa para apoyar la resolución de conflictos.

President Jimmy Carter’s motorcade pauses at his boyhood home in Plains, GA. The National Park Service renders a salute to the late president and ring the historic farm bell 39 times. pic.twitter.com/VJjBFnFsMe

— CSPAN (@cspan) January 4, 2025