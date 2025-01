Dan ultimátum a empresa de Parque Tres Mesas

Francisco Medina Guerrero

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ejidatarios y el Gobierno en Estado darán un ultimátum a la empresa generadora de energía eólica Tres Mesas para que pague a 330 familias un adeudo de alrededor de 15 millones de dólares derivado del incumplimiento del contrato por la renta de terrenos para la instalación de aerogeneradores.

Este lunes, alrededor de 300 personas provenientes de los ejidos Compuertas, Pedro José Méndez y Emiliano Zapata del municipio de Llera se presentaron este lunes en Palacio de Gobierno.

“Tenemos una deuda de alrededor de 15 millones de dólares, estamos peleando el incumplimiento del contrato, hay una cláusula que dice que podemos detener, negociar y si no hay una negociación detener por completo el contrato, y posteriormente negociar pero ya sobre los datos de nosotros, tenemos cerca de seis mil hectáreas donde tienen 49 aerogeneradores”, señaló Guillermo Flores Medina, representante de los ejidatarios,

Después de sostener un encuentro con el Gobernador Américo Villarreal Anaya, el representante de los ejidatarios refirió que en caso de no ceder la empresa intervendrá el Gobierno del Estado.

Por su parte, frente al grupo de ejidatarios, en la explanada central de Palacio de Gobierno, Villarreal Anaya puntualizó la postura de la administración estatal.

“Veíamos inconformidades fundadas en relación a incumplimientos de un contrato que establecieron en los tres ejidos, creo que hay razón en la condición de su inconformidad, les pedía que tuviéramos una oportunidad de convocar a la empresa como ultima instancia de conciliación para que se pueda llegar a un acuerdo, que es más rápido y más amable llegar a una conciliación”.

Sí no se da esa conciliación, dijo Villarreal Anaya, “entonces se tiene que llevar a una condición de judicializarlo, que consideramos que no le conviene a la empresa”.

El Gobernador del Estado mencionó que si bien no fue durante su periodo la firma de los contratos como administración estatal, ahora en un gobierno humanista tiene que estar implícito el desarrollo social y el bienestar social.

“Si eso no viene incluido en el contrato no nos interesa en Tamaulipas tener empresas que no consideren esas condiciones, cuentan con el gobierno y el gobierno siempre estará de su lado para ver las mejores formas de conciliar y tener las oportunidades que nos dan nuestro territorio, nuestro gran estado de Tamaulipas y que deje los beneficios correspondientes a su gente, a los tamaulipecos y a las tamaulipecas”, dijo para concluir.