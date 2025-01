Canadá “jamás” será parte de Estados Unidos: Trudeau

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó que Canadá “jamás, pero jamás” formará parte de Estados Unidos, en respuesta a las declaraciones realizadas por Donald Trump.

“Jamás, pero jamás, Canadá será parte de Estados Unidos”, escribió Trudeau en la red social X (Twitter).

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.

Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.

