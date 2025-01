Violeta Isfel asegura recibió malos tratos de Adrián Marcelo

Violeta Isfel ha destacado en teatro y televisión a lo largo de su carrera, pero recientemente compartió una experiencia poco grata relacionada con el conductor y creador de contenido Adrián Marcelo.

Durante un encuentro con varios medios, Violeta Isfel recordó una visita a un programa conducido por Adrián Marcelo en Monterrey, donde, según relató, recibió un trato que describió como incómodo y extraño.

Isfel compartió que su primer encuentro con Adrián Marcelo ocurrió hace varios años, cuando fue invitada a un programa que él conducía. Sin embargo, lo que debía ser una simple entrevista resultó ser una experiencia incómoda.

«Yo nunca consumí su contenido, no es una figura pública que yo consuma. Yo conocía a Adrián Marcelo porque una vez fui al programa, que me trataron terrible, estuvo muy raro, fue muy incómodo ir, la verdad, para qué te miento», declaró.

La actriz también mencionó que en aquel entonces no tenía conocimiento sobre la figura de Adrián Marcelo y que su participación en el programa no dejó un buen recuerdo.

«Para mí eran conductores de un programa, y me sentí muy incómoda, no estuvo padre la entrevista», añadió.

Aunque el evento ocurrió hace tiempo, la incomodidad que sintió fue tal que afirmó que no tiene interés en regresar a ese tipo de formatos.

«Fue hace tantos años, y lo tenía tan desdibujado, ni siquiera sabía que se llamaba así, y me trataron tan raro que para mí fue como: ‘Todo es en serio me trató extraño, fue incómodo, no regresaré’, es todo lo que pasó».