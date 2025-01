CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (Agencias)

Gala Montes ha decidido regresar a las redes sociales tras un breve retiro que sorprendió a sus seguidores a finales de 2024. La joven actriz, quien había anunciado que se alejaría por las críticas a su relación abierta con Icho Van, hizo su regreso oficial hace unas horas y, como era de esperarse, no dudó en mandar un mensaje claro a los haters.

A través de sus historias en Instagram, Gala Montes compartió un mensaje directo para sus detractores, asegurando que no les va a permitir que le arrebaten la paz ni las ganas de seguir adelante con su vida pública.

La actriz, conocida por su participación en “La casa de los Famosos México”, aclaró que, a pesar de los comentarios negativos, se siente con el corazón tranquilo y en paz consigo misma.

La decisión de Gala de alejarse de las redes sociales llegó después de la controversia que desató su relación amorosa con su mánager, con quien reveló que mantiene una relación abierta. Esta revelación fue suficiente para que varios usuarios de las redes sociales la criticaran duramente, acusándola de aprovecharse de la comunidad LGBT para ganar popularidad.

Además, algunos cuestionaron la naturaleza de su relación cuando pensaban que algo más se estaba dando entre ella y Karime Pindter a quien conoció en “La casa de los famosos”.

Sin embargo, a pesar de las críticas, Gala Montes dejó claro en su mensaje que los comentarios de odio no le afectan. “Lo único que me duele son los tratamientos de belleza”, bromeó en sus historias, demostrando que, aunque no todos sus seguidores compartan su visión o sus decisiones, ella sigue adelante con su vida personal y profesional.

Lo que Gala no esperaba es que fueran sus propios fans quienes la criticaran por hacer pública su relación con su mánager luego de algunos rumores al respecto pues al parecer estaba con él desde tiempo atrás incluso antes de iniciar el reality donde se convirtió en una de las favoritas.

Es así que algunos apuntaron que Gala Montes pudo haberse beneficiado del “shippeo” con Karime Pindter para generar más contenido en las redes y sumar más seguidores durante su participación en el reality show. La especulación sobre su relación con Karime también causó revuelo, con muchos sugiriendo que la actriz se aprovechó de la situación para crear una imagen más llamativa y generar controversia.

Al respecto, Gala arremetió contra sus propias fans diciendo que ellas mismas fueron quienes crearon el “ship”, pero Karime y ella no tenían intenciones de tener un romance ni dentro ni fuera del reality.