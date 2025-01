Maya Nazor responde a Santa Fe Klan tras acusarla de interesada

Maya Nazor estaba en Roma, Italia, cuando vio las historias de Instagram de Santa Fe Klan. La modelo aseguró que nunca ha negado que Lucca vea a su papá y que ella no necesita pensión: «Él puede ver a Lucca el día que quiera… si lo ve una o dos horas es porque quiere».

«En las últimas veces, yo no he estado presente, pero me da miedo porque temo por mí y por mi hijo. Solo quiere ejercer violencia económica y yo no necesito pensión. Si algo me pasa, culpo a Jair Quezada. Voy a defender a mi hijo con garras y fuerzas… solo me interesa que mi hijo esté bien, lo voy a proteger de abusos, físicos, mentales y sexuales a los que se expone», declaró en sus historias de Instagram.

Además, Maya Nazor publicó varios videos en sus historias de Instagram, en donde se puede ver a Santa Fe Klan llegando con un grupo de hombres para ver a Lucca. La modelo asegura que estos hombres han llegado armados y el rapero lo hace para ejercer miedo.

«¿Qué necesidad hay de ver a tu hijo con tanta gente?», declaró Maya Nazor, además de expresar que Santa Fe Klan no ha cumplido con sus obligaciones. Según la mexicana, el cantante no es constante con la pensión de Lucca, además de que hay una camioneta negra afuera de su domicilio para vigilarla.