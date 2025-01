Caravana migrante sale de Chiapas a una semana del regreso de Trump

Cientos de migrantes salieron este domingo de Tapachula, Chiapas, en una caravana que busca llegar a Estados Unidos, a una semana que Donald Trump asuma nuevamente el poder.

Caravana migrante avanza a EU

La caravana la integran ciudadanos de Panamá, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Honduras, Salvador, Guatemala y Haití, entre otros.

Dalisha, migrante de Panamá, decidió cruzar México caminado con la intención de poder llegar a Estados Unidos a trabajar y tener un mejor bienestar.

“En Panamá no hay empleo, hay violencia, no hay futuro para los niños a pesar de que está el canal de Panamá, pero ese no es de nosotros, es del gobierno; nosotros debemos trabajar, nosotros lloramos y peleamos, (le decimos a Trump) que nadie es poderoso, él puede tomar toda la posesión que quiera, si Dios dice que si yo voy a entrar a trabajar (en E.UU.) para ayudar a mi familia”, contó a EFE.

Por su parte, Gorman Almeida, de Venezuela, confía que, con la llegada de Trump se meta presión “a la dictadura de Nicolás Maduro”, quien fue investido como presidente el pasado viernes

La situación migratoria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso que este mes de enero haya una reunión entre los ministros de Exteriores de América Latina para abordar los retos de la migración ante la llegada de Trump a la Casa Blanca.

Además, ha dicho estar preparada para recibir a los mexicanos deportados, y reiteró “la insistencia a Estados Unidos de que la repatriación se haga a los distintos países de origen”, en lugar de expulsarlos a todos a México.

☀️ También puede interesarte: Claudia Sheinbaum presenta su informe de 100 días de gobierno

LJ