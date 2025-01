¿Cuándo se quita el árbol de Navidad?

STAFF ED

Sin duda una de las fechas que más emoción genera entre las personas es la Navidad, las luces, las nochebuenas, las estrellas y el árbol de Navidad despiertan sensaciones de alegría… sin embargo, una vez que empezamos un nuevo año, empezamos a preguntarnos: ¿cuándo hay que quitar el árbol?

Una de las fechas más comunes para hacerlo, según las tradiciones, es el tres de febrero, justo después del Día de la Candelaria. No obstante, muchas personas acostumbran a retirar los adornos navideños en la primera quincena de enero, aunque en realidad no hay una fecha exacta para hacerlo.

Cuéntanos si en tu hogar tienen una fecha marcada en el calendario para empezar a guardar los adornos de la Navidad, o si alguna vez has aplicado la “técnica” de no quitar nada (aquí no juzgamos).