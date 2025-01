Staff Ed.-

Nintendo anunció oficialmente el primer vistazo a la Nintendo Switch 2, confirmando su lanzamiento para 2025.

La consola contará con una pantalla y controladores más grandes, además de una nueva asa trasera para mejorar la inclinación.

Aunque la fecha exacta de lanzamiento no se ha revelado, Nintendo compartirá más información en una transmisión «Direct» el próximo 2 de abril.

Entre las innovaciones destacan los Joycons con tecnología magnética en lugar de rieles, lo que supone un diseño más moderno y práctico.

También se confirmó la retrocompatibilidad, permitiendo jugar tanto títulos exclusivos de Switch 2 como de la versión anterior, ya sea en formato físico o digital.

First official image of the #NintendoSwitch2 pic.twitter.com/GZb5wSr8S1

— Nintendo Switch 2 News (@NinSwitchIntel) January 16, 2025