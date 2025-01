¿Real o falso? Expertos dudan sobre ataque de puma

Francisco Medina Guerrero

Ciudad Victoria, Tamaulipas .- En el caso del reporte difundido en redes sociales sobre ataques de un puma a equinos y perros en el ejido El Olivo “estamos parados” sobre una especulación, aseveró el director del Zoológico de Tamatán Gabriel Navarro de la Piedra.

Sin embargo, destacó que se está trabajando y se han tomado las medidas correspondientes.

“Estamos trabajando ante una especulación, porque al final de cuentas no se tiene certeza de ante qué nos estamos enfrentando”.

En cuanto a los reportes que el felino ya habría atacado dos equinos, el Director del Zoológico de Tamatán refirió; “digamos que tenemos un primer caso de un equino el 21 de diciembre, que ya por investigación con el vaquero, nos hablan de qué estaba ya entrado en edad, era una yegua canelita que ya tenía mordidas en la nuca y en los posteriores, digamos los muslos, pero exactamente estas mordidas no se ven garras alrededor de las mordidas pueden ser incluso que haya muerto, naturalmente, y que los perros hayan intentado morderla”.

Navarro de la Piedra señaló que los especialistas del zoológico no tienen evidencia fresca ya que los hechos fueron el 21 de diciembre y a ellos les avisaron hace dos días.

“Esa evidencia ya no existe, ya no podremos hacer una investigación”, precisó.

Al referirse al segundo equino que supuestamente fue atacado por el felino, refirió que fue con intervención de alguna persona.

“Y vemos un caballo hace dos días que está decapitado, pero realmente el corte es muy limpio, no vemos garras, no vemos ninguna situación de pelos ni sangre desparramada, vemos un cuadro muy limpio, es decir, creemos que está hecho por un ser humano que alguien necesitaba la cabeza, pero no está relacionado con un ataque de felino”, acotó.

“A veces las historias relacionadas con eso se hacen muy grandes”, enfatizó.

Por último, Navarro de la Piedra insistió en que sí se están tomando las medidas tanto por parte del personal del Zoológico de Tamatán y el equipo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, llevando a cabo un monitoreo permanente en la zona.

“De todos modos estamos poniendo trampas porque por el aviso Profepa nos pide el apoyo inmediatamente y se instalan unas trampas, en caso de que sí nos encontremos ante un gran felino, al final de cuentas, pretendemos, en caso que sea un felino, capturarlo y reintroducirlo en un lugar en donde no pueda causar daño, porque al final de cuentas lo que no queremos es lastimarlo”.

Cabe señalar que aún cuando el Director del Zoológico de Tamatán admitió que sí es factible que pudiera haber un puma porque los pumas son un poquito más urbanos “y rompen un poco la línea de ser salvajes, se acercan mucho más”, también es temporada actualmente de nacimientos y están naciendo los venaditos y pecaríes, así es que hay bastante comida como para que un felino tuviera necesidad de acercarse en estos momentos”.

“Normalmente eso podría pasar cuando la sequía es demasiado agresiva, no hay alimento suficiente, por todas estas señales, pero en este momento las probabilidades por todas estas señales disminuyen, y como repito sí estamos parados ante una especulación”, dijo para concluir.