Explosión de un camión cisterna deja al menos 70 muertos en Nigeria

Al menos 70 personas murieron y más resultaron heridas en el norte de Nigeria el sábado cuando un camión cisterna de gasolina volcó, derramando combustible y explotó, dijo el Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC).

Alrededor de las 10:00 de la mañana (locales) el camión cisterna que transportaba 60 mil litros de gasolina sufrió un accidente en la «intersección de Dikko», en la carretera que conecta la capital federal, Abuja, con la ciudad de Kaduna, según la misma fuente.

Kumar Tsukwam, comandante del sector FRSC para el estado de Níger, dijo que la mayoría de las víctimas eran residentes locales empobrecidos que se apresuraron a recoger la gasolina derramada después de que el camión volcara.

«Una gran multitud se reunió para recoger combustible a pesar de los esfuerzos concertados para detenerlos», dijo Tsukwam en un comunicado. «De repente, el camión cisterna estalló en llamas y envolvió a otro camión cisterna. Hasta el momento se han recuperado 60 cadáveres del lugar».

