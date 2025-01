Joe Biden se despide de la Presidencia y pide tener fe en el futuro

Joe Biden pasó su último día como presidente en Carolina del Sur, instando a los estadunidenses a “mantener la fe en un día mejor por venir”.

En la víspera de la toma de posesión de Donald Trump, Biden dio un último adiós como mandatario, después de que su contundente victoria en las elecciones de 2020 lo posicionara como presidente de Estados Unidos.

“Sabemos que la lucha por redimir el alma de esta nación es difícil y continua”, proclamó Biden.

“Debemos aferrarnos a la esperanza. Debemos permanecer comprometidos. Siempre debemos mantener la fe en el día mejor que vendrá”, declaró, afirmando: “No me voy a ninguna parte”.

On his final full day in office, @JoeBiden returns to Charleston, South Carolina, where this incredible journey began almost five years ago. The voters made their voices heard by delivering the South Carolina primary victory to Joe, which ultimately led to his White House win! pic.twitter.com/JK7a1ZKBFM

Biden también se refrió al alto al fuego entre Israel y Hamás pactado en la Franja de Gaza, expresando que “las armas en Gaza han enmudecido”.

“Ahora le corresponde a la próxima administración ayudar a implementar este acuerdo. Me complació que nuestro equipo hablara con una sola voz en los últimos días”, afirmó.

Señaló que las tres rehenes liberadas el domingo “parecen estar en buen estado de salud” y ofreció algunos consejos a Trump sobre cómo mantener el acuerdo.

“El éxito va a requerir persistencia y continuar apoyando a nuestros amigos en la región y la creencia en la diplomacia respaldada por la disuasión”, aseveró Biden.

Joe Biden is spending his final full day in office Sunday in South Carolina, a state that holds special meaning after his commanding win in the 2020 Democratic primary there set him up to achieve his life’s goal of being elected president of the United States. pic.twitter.com/ne3OkELuFx

