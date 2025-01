Incendio en Festival Kumbh Mela, mayor reunión humana del planeta

Staff Ed.-

Este domingo se registró un incendio en el sector 19 del festival hindú Kumbh Mela, considerado la mayor reunión humana del planeta.

Según las autoridades, las llamas fueron controladas en 20 minutos tras la explosión de tres tanques de gas, sin reportarse heridos ni daños significativos.

Sin embargo, el fuego destruyó unas 20 tiendas de campaña del campamento temporal.

Celebrado en Prayagraj, India, el Kumbh Mela reúne a millones de peregrinos que buscan purificarse espiritualmente bañándose en la confluencia de los ríos Ganges, Yamuna y Sarasvati.

Este año, se espera la participación de 450 millones de personas en sus 45 días de duración.

Para albergar a los asistentes, se levantó una ciudad temporal con más de 160 mil refugios y 150 mil aseos sobre una superficie de 10 mil hectáreas.

Massive Fire accident

at Maha Kumbh Mela..

A devastating fire erupted at the Maha Kumbh Mela in Prayagraj,

Engulfing several tents after a cylinder blast at 4:00 pm today! #PrayagrajFire #Emergency #KumbhMela2025 #KumbhMelaFire pic.twitter.com/wyJK9378HZ

— Alok (@alokdubey1408) January 19, 2025