Alistan red de apoyo para mexicanos ante posibles deportaciones

Ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México ya tiene lista una red de apoyo para los mexicanos que laboran en Estados Unidos y que pudieran ser deportados.

Brindarán apoyo a mexicanos en EU

Lo anterior fue detallado por la mandataria en Chinantla, Puebla, donde entregó simbólicamente tarjetas del Banco del Bienestar a derechohabientes de los programas sociales que brinda el gobierno de México.

Sheinbaum explicó que, en caso de registrarse detenciones masivas de mexicanos en los Estados Unidos con fines de deportación, los consulados mexicanos ya tienen preparada la defensa legal de los connacionales y quienes retornen al país recibirán apoyo.

“Siempre he pensado que en este período nuevo que llega mañana con el presidente Trump, primero vamos a defender a las y los mexicanos allá”, indicó.

“Los consulados ya tienen más abogados para apoyarles, que hablen al teléfono de los consulados porque van a estar apoyándolos frente a cualquier cosa y si deciden regresar a México o vienen a México, aquí son bien recibidos, con los brazos abiertos”, añadió.

Destaca su importancia en la economía estadounidense

A su vez, declaró que la economía de los Estados Unidos depende de los trabajadores mexicanos en todos los sectores, y que los 62 mil millones de dólares que enviaron a México en 2024 es apenas el 20% de sus salarios, por lo que el 80% restante es dinero que ingresa a la economía estadounidense.

“Pero de todas maneras no podría funcionar la economía de Estados Unidos sin nuestros paisanos. Sabe también el gobierno de Estados Unidos que no podría avanzar su economía si no fuera por los mexicanos y mexicanas que viven en otro lado, así es la verdad”, remarcó.

LJ