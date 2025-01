Este miércoles, un tiroteo sacudió la Escuela Secundaria Antioch en Nashville, cuando un joven disparó a dos estudiantes en la cafetería antes de dispararse a sí mismo. La Policía Metropolitana de Nashville confirmó que tres personas resultaron heridas, entre ellas el presunto agresor.

Tras el tiroteo, la escuela activó un protocolo de confinamiento, informando a las familias mediante un comunicado. Se pidió a los padres evitar acudir al plantel y dirigirse a un hospital cercano, mientras las autoridades trasladaban a los estudiantes en autobuses una vez que se levantara el confinamiento.

La portavoz de la Policía Metropolitana de Nashville, April Weatherly, no pudo proporcionar de inmediato el estado de salud de los heridos en la escuela secundaria Antioch, que cuenta con aproximadamente 2 mil estudiantes.

Se presume que el tirador era un estudiante, algo que aún no ha sido confirmado oficialmente. La investigación está siendo liderada por la Policía Metropolitana de Nashville, con el apoyo de agentes de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. El FBI no ha confirmado si participará en el caso.

Este suceso recuerda el tiroteo ocurrido en marzo de 2023 en la escuela cristiana The Covenant School, también en Nashville, donde seis personas perdieron la vida. Este tipo de eventos sigue generando debates sobre el control de armas y la seguridad en las escuelas.

Las autoridades han solicitado paciencia a las familias mientras continúa la investigación y han asegurado que los estudiantes están siendo atendidos y trasladados de manera segura. Se esperan más actualizaciones en las próximas horas.

Hasta ahora, la policía de Nashville no había solicitado la ayuda del FBI en la investigación hasta la tarde del miércoles.

A student opened fire in the cafeteria at Antioch High School, Tennessee, injuring two others before turning the gun on themselves.

