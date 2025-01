Investigan obras y compras hechas en el gobierno de Cabeza de Vaca

Francisco Medina Guerrero

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Además del proceso judicial que ya se sigue en contra del ex titular de la Secretaría de Bienestar Rómulo “N” por la adquisición de despensas al margen de la ley, se sigue trabajando en carpetas de investigación con señalamientos y evidencias sobre rubros como obra pública, adquisición de bienes, contratación de servicios o administración, reveló la consejera jurídica de Gobierno del Estado Tania Gisela Contreras López.

“Tenemos asuntos que tienen que ver con obra pública, con administración, con contratación de servicios, contratación, incluso compra o adquisición de bienes, son los segmentos en donde más identificamos que no se observaron los procesos que establece la ley de adquisiciones”, reveló.

Al hacer énfasis en señalar que no habrá impunidad y caerá sobre quien sea responsable de alguna irregularidad todo el peso de la ley, Contreras López puntualizó que existen señalamientos que se han materializado en una carpeta de investigación, donde se considera que no se siguieron los procesos, o que hay incluso evidencias de un desvío de recursos, y que por tanto los ex funcionarios involucrados tendrán que acudir ante la instancia jurisdiccional a manifestar o exponer cuáles fueron los criterios que aplicaron y que se determine si hubo o no la comisión de un delito.

“Tienen que ver en la mayoría de los casos con la indebida atención a los procesos de licitación”.

“En este momento estará sujeto ya a un proceso judicial en el que hará valer sus derechos, iniciará una etapa de juicio en el que la persona que ha sido detenida hará valer sus derechos, sus argumentos”, añadió en relación al caso específico de Rómulo “N”.

En su momento, dijo, un juez determinará, en base a la evidencia que se ha mostrado “si existe o no responsabilidad en cuanto al proceso de contratación de estas despensas”.

“Se está dando avance, parte de esta integración de las carpetas y del seguimiento que se ha dado desde las instancias del área de Fiscalía, ejecutaron una orden de aprehensión respecto de una persona en particular que estaba vinculado con una indebida contratación de despensas”, refirió.

Cabe señalar que la Consejera Jurídica de Gobierno del Estado recordó que fueron presentadas 86 denuncias desde oficinas centrales, desde las secretarías que integran el Ejecutivo estatal, más las que se presentaron por organismos descentralizados rondan alrededor de 102 denuncias como Gobierno estatal, las cuales fueron presentadas a la Fiscalía.

“De ellas hay una persona sentenciada ya, hay tres que ya se judicializaron y que tienen órdenes de aprehensión, seguimos en el avance para la integración y la solicitud de que se siga judicializando”.