¿Listos para el fin? Disfrute de la tregua

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La que ha sido la semana de frío más intenso en Tamaulipas en lo que va del año terminará con temperaturas más tolerantes, dando una tregua en esta temporada invernal.

El fin de semana arranca de lleno mañana viernes todavía con temperaturas frías, pero al ser la tradición prender lumbre para asar carne por las noches, los 8°C (grados Celsius) de mínima que se pronostica son todavía algo tolerable para este tipo de convivencia.

The Weather Channel indica, por otra parte, temperatura máxima de 16°C por lo que todavía mañana tendremos similares condiciones a las de este jueves, aunque sin probabilidades de lluvia y con el cielo de plano nublado.

Pero si lo que le preocupa es ya “sacar” a los hijos de las frías viviendas, luego de casi una semana de encierro por la onda gélida en esta Capital, para el sábado mejoran los pronósticos, con 27°C de máxima y 13°C de mínima, cielo soleado y sólo dos por ciento de probabilidad de que la lluvia arruine la diversión en familia.

Plazas y parques recreativos deberán de estar listos para recibir a todos aquellos victorenses que quieran reactivar la vida citadina este sábado, pues el clima no será pretexto para no hacerlo, al menos no con el pronóstico indicado hasta la tarde de este jueves.

Y como el domingo todavía la mayoría de la clase trabajadora y el sector educativo descansan, les informamos que se esperan 28/15°C en los termómetros, también soleado, ideal para los paseos dominicales.

Recuerde, en caso de haber cambios drásticos en los pronósticos consultados por El Diario de Victoria, lo mantendremos informado.