Hombre logró vivir 120 días bajo aguas del Caribe

El alemán Rüdiger Koch, de 59 años, batió este viernes el récord Guinness como el hombre que más tiempo ha pasado bajo el agua sin despresurización, tras pasar 120 días a 11 metros de profundidad en un habitáculo frente a las costas del Caribe de Panamá.

Koch salió de su cápsula en presencia de Susana Reyes, adjudicadora de Guinness World Records, quien confirmó el nuevo título, antes en poder del estadunidense Joseph Dituri, quien pasó 100 días en un recinto sumergido en un lago de Florida.

Ha sido una gran aventura y ahora que ha terminado, casi siento arrepentimiento (por salir), he disfrutado mucho de mi estancia aquí», dijo Koch minutos antes de dejar su encierro.

Koch, ingeniero aeroespacial, entró el 26 de septiembre a su habitáculo de 30m2 adherido a una casa futurista construida frente a las costas de Puerto Lindo, en Portobelo.

Es hermoso cuando las cosas se calman, oscurece y el mar brilla, es imposible describir, tienes que experimentarlo tú mismo», expresó.

Breaking world record for underwater living. Now at 103 days.#seasteading pic.twitter.com/bXcyK6BdhP

— Rüdiger Koch (@KochRudige41971) January 7, 2025