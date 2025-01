Residentes de Gaza comienzan a regresar a sus hogares

Los miles de palestinos regresaron a sus casas en el norte de Gaza, tras 15 meses de exilio forzado, luego de que Hamas aceptara liberar a tres rehenes israelíes y las fuerzas de Israel comenzaran a retirarse.

Una gran multitud avanzaba a pie por una carretera junto al mar Mediterráneo, muchos de ellos con bebés en sus brazos o cargando sus pertenencias.

“Es como si hubiera nacido de nuevo y hubiéramos salido victoriosos otra vez”, comentó Umm Mohammed Ali, madre palestina.

Aerial footage shows tens of thousands of displaced Palestinians in Gaza crossing the Netzarim Corridor in the central Gaza Strip this morning, returning to their homes in northern the enclave for the first time since the Israeli genocide, which lasted for over 15 months. pic.twitter.com/s5f88geKQE

