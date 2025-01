Reportan saldo blanco en Tamaulipas tras frente frio 24

Francisco Medina Guerrero

Ciudad Victoria Tamaulipas.- Después de la onda gélida propiciada por el aire ártico que acompañó al frente frío número 24, el cual ha sido el más intenso de los que van de la temporada, Protección Civil Tamaulipas destacó el saldo blanco gracias a una labor interinstitucional con la participación de elementos de fuerzas federales y las coordinaciones estatales para brindar la atención a la ciudadanía, y especialmente a personas en situación vulnerable.

Sin fallecimientos tras bajas temperaturas

El coordinador estatal de Protección Civil Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, destacó que no hubo personas fallecidas a consecuencia de las bajas temperaturas, y señaló que si bien se registró el caso de tres personas intoxicadas, éstas no fueron de gravedad.

Sobre versiones difundidas a través de redes sociales sobre unos fallecimientos que se atribuían a la onda gélida, dijo; “se escuchó, se vio mucho en redes dos personas en el municipio de San Fernando las cuales encontraron lamentablemente sin signos vitales en un domicilio, no entró el reporte a lo que es Protección Civil, se puede sospechar, pero será la autoridad competente la fiscalía”.

González de la Fuente también mencionó el suceso registrado en el municipio de Güémez, donde hubo tres personas intoxicadas; “no de gravedad”.

“Hubo tres personas intoxicadas por monóxido en el municipio de Güémez pero trasladadas aquí a Ciudad Victoria para una atención, personas que refirieron metieron un brasero adentro de su domicilio”, detalló.

El Coordinador estatal de Protección Civil recalcó el llamado a la ciudadanía a estar informados, ya que faltan frentes fríos, sin embargo, descartó en el corto plazo algún marcado descenso en la temperatura en los próximos días.

“A corto plazo no hay frente frío como este que pasó pero hay que estar preparados, es muy cambiante el clima, el área de meteorología todos los días está revisando y en tiempo y forma se le va a dar de su conocimiento a la población tamaulipeca cómo vienen los frentes fríos”.

Pronostico para los próximos dias

Al abundar sobre el pronóstico, añadió; “las temperaturas ya no están bajas, a un pronóstico extendido a tres, cuatro días, no tenemos temperaturas bajas, las mínimas bajas están en Nuevo Laredo con temperaturas de once grados mínimas, y ya se siente un poquito más calorcito”.

Por último, González de la Fuente precisó el número total de personas que llegaron a los refugios temporales habilitados durante la pasada onda gélida.

“El máximo que tuvimos diario en un periodo de 24 horas fueron cerca de 405, 410 personas refugiadas, los cuales era más que nada pernoctar en el refugio temporal, y en la mañana salieron a hacer sus actividades”.

Cabe señalar que el Coordinador Estatal de Protección Civil recalcó que al estar a poco menos de la mitad de los frentes fríos pronosticados para la entidad, se encuentran preparados y en guardia para atender cualquier eventualidad.

“Seguimos listos, son aproximadamente 55 frentes fríos, salimos del frente frío número 24, todavía tenemos frentes fríos que vienen, no con temperaturas a la mejor como se presentaron con el frente frío número 24, pero seguimos listos, seguimos preparados”, aseveró.

