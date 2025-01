Agencias

Este próximo 31 de enero llega a Netflix la película “Los dos hemisferios de Lucca”, producción que tiene como protagonista al pequeño de once años Julián Tello, quien hace su debut en un largometraje gracias a esta historia basada en hechos reales.

Julián no sólo comparte la filosofía de su personaje, que es el querer salir adelante, sino también la misma condición, pero en un grado menor; a él se le diagnosticó parálisis cerebral tipo 2, afectando la parte motriz, pero no la cognitiva, como sí sucede con Lucca.

Desde pequeño comenzó a recibir terapias para mejorar su condición, incluso se le dijo que no iba a poder caminar, sin embargo, su interés por superarse lo llevó a demostrar que, para él, la frase “no se puede” está fuera de su vocabulario.

“Mi vida ha sido buena, aunque he pasado por muchas cosas, me dijeron que no iba a poder caminar bien, sí en andadera, pero fui a rehabilitación en el Teletón y lo logré”, afirmó Julián, quien irradia convicción y determinación.

Esas dos cualidades lo llevaron a realizar el casting para la cinta, donde se enfrentó contra 200 niños que también audicionaron, todos con la misma condición, ya que la escritora Bárbara Anderson pidió específicamente que se hiciera la selección entre niños con parálisis cerebral, con el fin de generar una mayor inclusión y empatía.

“Sueño con hacer más personajes con discapacidad para que la gente se dé cuenta que las personas con discapacidad podemos hacer todo si nos lo proponemos. A mí me gusta ponerme retos y ver qué puedo ser capaz de hacer”, comentó Julián.

SOBRE LA PELÍCULA

La cinta cuenta la historia de Lucca, un niño que nace con parálisis cerebral severa, sus papás, Bárbara y Andrés, protagonizados por los actores Bárbara Mori y Juan Pablo Medina, están en búsqueda de alternativas para mejorar su condición. Eventualmente su mamá descubre una terapia experimental en la India.