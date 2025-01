Incendio provoca preocupación en Manchester previo a la Champions

Un incendio registrado en las inmediaciones del Etihad Stadium generó preocupación previo al encuentro entre el Manchester City y el Brujas, en la última jornada de la Champions League.

El incendio, controlado rápidamente por los bomberos, interrumpió la llegada de los aficionados, quienes se preparaban para presenciar el duelo entre el Manchester City y el Brujas.

“El Manchester City FC puede confirmar que se ha producido un incendio en uno de los quioscos de mercancía del exterior», declaró el club inglés en redes sociales.

“Los servicios de emergencia están presentes en el lugar y el fuego ya ha sido extinguido. Todos los eventos planificados para la recepción en la tribuna oeste se han cancelado, incluido el evento de bienvenida para los nuevos jugadores y la llegada del primer equipo», añadió.

A closer look at the fire at the #ManCity Merchandise stand at the Etihad Stadium. 😳 pic.twitter.com/L3Xm0OEvOt

— City HQ (@City_HQs) January 29, 2025