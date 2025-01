Mariana Echeverría anuncia que será mamá de nuevo

Agencias.- La conductora Mariana Echeverría compartió con sus seguidores una buena noticia: está embarazada. Hace algunos meses la famosa fue duramente criticada por su participación en un reality show.

Echeverría subió un emotivo video para anunciar que dentro de poco se convertirá en madre por segunda ocasión junto a su esposo, el portero Óscar Jiménez. y compartió detalles sobre su proceso de embarazo además de revelar cuándo nacerá su bebé arcoiris.

“El año pasado fue sin duda uno de los más difíciles que hemos vivido. Nos enfrentamos a retos en todos los aspectos: momentos de incertidumbre, dolor y pruebas que pusieron a prueba nuestra fortaleza y nuestra fe. Hubo días en los que parecía que todo estaba en contra y que los sueños estaban más lejos que nunca. Sin embargo, la vida nos demostró que después de la tormenta siempre llega la calma”.

La conductora explicó que, después de perder al bebé que esperaba a principios de 2024, decidió someterse a un tratamiento de fecundación in vitro. Con el último embrión que había guardado previamente, logró un embarazo exitoso.

En el video compartido se puede ver a su esposo, Óscar Jiménez, y a su hijo Lucca, quienes la han acompañado en este proceso. En su video, la conductora compartió que su bebé nacerá en junio.

Por qué le llaman bebé arcoiris

El nombre de bebé arcoíris se usa para describir a los niños que nacen después de una pérdida gestacional o neonatal. Aunque no es un concepto médico, muchas familias lo utilizan para referirse a los hijos que llegan tras una experiencia difícil.

En el caso de Mariana, su segundo bebé recibe este nombre porque llega después de la pérdida que sufrió a principios del año pasado.

Tras terminar su participación en la segunda temporada del reality show que generó controversia, Mariana optó por alejarse del ojo público. Incluso, se mudó a León, Guanajuato, junto a su familia, luego de que Óscar Jiménez cambiara de equipo de futbol.

Echeverría se encuentra enfocada en esta nueva etapa de su vida y en la espera de su bebé arcoíris.

Le ha costado trabajo embarazarse

A través de una entrevista Mariana Echeverría relató la razón por la que le ha costado trabajo tener más hijos con su esposo.

“Fui a hacerme el in vitro y es una pesadilla, te tienen que sacar los óvulos, meterte a un quirófano, meterte hormonas. Sale el resultado y todos mis embriones anormales con una posible condición, con un síndrome de algo. Ninguno pudo ser implantado porque todos salieron mal. Nos mandan a hacer unos estudios a Estados Unidos y nos explicó el doctor que sus cromosomas y mis cromosomas no funcionan tan bien, chocan, no son compatibles y por eso salen anormales y por eso los perdía, es algo genético. Nos explicaron que a lo mejor uno de 10 va a salir bueno”.

