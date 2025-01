Video de terror: Pez gigante ataca a ‘sirena’ en acuario de China

Staff Ed.-

Durante un show en el Parque Forestal Primitivo de Xishuangbanna, China, un pez gigante mordió la cabeza de una artista vestida de sirena, causando pánico entre los espectadores.

La joven rusa de 22 años realizaba su rutina en un tanque con peces cuando ocurrió el incidente.

El pez, identificado como un esturión blanco chino, envolvió la cabeza de la mujer, provocándole heridas en el cuello, el ojo y la cabeza.

Afortunadamente, logró zafarse y nadar rápidamente hacia la superficie, terminando el espectáculo de manera abrupta.

A mermaid performer at China’s Xishuangbanna Primitive Forest Park aquarium was attacked by a giant fish, leaving her with a deep cut below her eye.😬 pic.twitter.com/5OShbN0wlA

— Zaki Solja (@zakisolja) January 29, 2025