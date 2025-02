Jefe del Pentágono visita la frontera de EU con México

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, realizó este lunes su primer viaje oficial a la frontera con México, en medio de los esfuerzos de la Administración Trump para reforzar el control en la frontera sur

A través de su cuenta de X, Hegseth precisó que el objetivo de dicha visita es el de «supervisar las operaciones de seguridad».

“El presidente quiere el 100 % del control operativo de la frontera, y lo cumpliremos”, escribió.

It was an honor to meet the troops engaged in securing our southern border. They are the backbone of our nation’s security. Their dedication to service and unequalled courage safeguard the freedoms we hold dear. We are grateful for all you and your families sacrifice. pic.twitter.com/wcRg9Fk30d

— Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) February 3, 2025