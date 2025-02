Intensifican protestas trabajadores del Hospital Regional

Francisco Medina Guerrero

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Esta mañana, trabajadores del Sector Salud del Hospital Regional de Alta Especialidad intensificaron su protesta pacífica que inició la semana pasada debido a la falta de insumos médicos y violación a sus derechos laborales.

Con la toma de las oficinas administrativas del HRAE los trabajadores agremiados a la Sección 102 del Sindicato de la Salud, recalcaron el reclamo sobre la falta de insumos para prestar servicio a la población, así como también exigieron el cumplimiento y respeto irrestricto a las condiciones generales del trabajo.

Los trabajadores se manifestaron en el acceso principal del Hospital Regional de Alta Especialidad, con cartulinas en mano y una manta.

Exigieron el pago de estímulos mensuales que les adeudan del 2023, la reactivación de las comisiones mixtas de trabajo, la destitución de las autoridades incompetentes y la destitución de la subdirectora de recursos humanos.

En entrevista, el secretario General de la Sección 102 del sindicato de salud, Juan Carlos Contreras Izaguirre, refirió que debido a la falta de material quirúrgico se han tenido que suspender operaciones en dicho nosocomio, que incluyen cirugías en general, de alta complejidad y también las más comunes.

“Humanamente posible, los compañeros han hecho su trabajo y siguen trabajando a marcha forzada, seguimos nosotros como trabajadores al frente, somos los que damos la cara a los usuarios y los usuarios a veces piensan que nosotros somos los que no los queremos atender cuando no es así, no contamos con las herramientas necesarias”.

Señaló que desde la transición al IMSS Bienestar han batallado con la falta de insumos y en consecuencia se ha bajado el nivel de atención a la ciudadanía.

“Ahorita por ejemplo, no tenemos tomografía, no tenemos resonancia, no tenemos acelerador lineal, no hay expediente electrónico, incluso no tenemos ni agua para tomar los trabajadores o darle a veces pastillas a nuestros pacientes, es en general, hay un desabasto en general en medicamentos”.

“Ahorita no se ha interrumpido el servicio, continuamos dando el servicio con lo que tenemos, incluso los pacientes tienen que comprar a veces sus medicamentos para poder atenderlos”, señaló.

Los trabajadores manifestaron que seguirán en este nivel avanzando estas 24 horas “a ver cómo fluye la situación”.

“Si ya hay un diálogo o acercamiento con las autoridades de bienestar y darle para adelante, todos los hospitales regionales del país estamos teniendo esta situación y estamos llevando ahorita en este momento esta manifestación pacífica de todos los hospitales con toma de oficinas administrativas”.

☀️ También te puede interesar:

AL