Se registra tiroteo en una escuela en Suecia que deja al menos 10 muertos

Alrededor de 10 personas fueron asesinadas en un ataque en una escuela en la ciudad de Örebro, a unos 200 kilómetros al oeste de Estocolmo, de acuerdo con la policía, lo que provocó una respuesta masiva por los servicios de rescate.

Las ambulancias, los servicios de rescate y la policía están en el sitio, dijo un portavoz de los servicios locales de rescate. Los estudiantes de las escuelas cercanas y de la escuela en cuestión fueron confinados «por razones de seguridad», dijo la policía. El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, lamentó en un comunicado este «terrible acto de violencia», en «un día muy doloroso para toda Suecia».

«Escuché disparos, así que me atrincheré y estoy esperando noticias. Hemos activado una alarma en la aplicación de seguridad y me estoy comunicando con mis colegas», declaró Petter Kraftling, un maestro en una de las escuelas, al sitio web del sindicato de maestros sueco Vi larare.

One Psychopath Arrested in Örebro Shooting.

