Sheinbaum va contra la reelección y nepotismo

La presidenta Claudia Sheinbaum va contra la reelección y busca terminar con el nepotismo con dos nuevas iniciativas de reforma que envió al Congreso de la Unión, así lo dio a conocer al encabezar la conmemoración de la Constitución de 1917 en Querétaro en la que estuvo acompañada por diversos gobernadores, integrantes del Poder Legislativo y con la ausencia de la presidenta de la Corte, Norma Piña, a quien no invitó.

Bajo la premisa de «Sufragio efectivo no reelección», Sheinbaum dio a conocer la iniciativa de reforma para que no haya reelección a ningún puesto de elección popular y decidió hacerlo este 5 de febrero, una fecha importante y significativa.

«Hoy 5 de febrero no puedo dejar pasar la fecha, así que estoy enviando al Congreso de la Unión dos nuevas reformas constitucionales: la primera en honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. ¡Sufragio efectivo, no reelección!”, expresó.