Traerá San Valentín ofertas en la calle Hidalgo

Francisco Medina Guerrero

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Aun cuando ya no se da el mismo movimiento de mercancías el día 14 de febrero como en años anteriores, los comerciantes de puestos fijos y semifijos de la Calle Hidalgo están preparados con un 20 por ciento de descuento en general para sus clientes para que festejen el Día del Amor y la Amistad, anunció su dirigente Paulino Cortes Ixtatla.

“El 14 de febrero estamos esperando, no muchos compañeros vendemos tantas cosas del 14 de febrero, porque ya no se regalan tanto, ahora los que regalan son en las prepas, en las universidades, pero ya no es tanto”, refirió.

Dijo que aún así como quiera están listos para atender a sus clientes.

“Nosotros como comerciantes nos preparamos días antes para poder esperar las fechas importantes como es el 14 de febrero”.

Finalmente, señaló que cualquiera que sea el volumen de las ventas no deja de ser “un respiro” para los comerciantes de puestos fijos y semifijos.

“Sí estamos esperándolo con ansias para poder agarrar un respiro, para poder seguir surtiendo y seguir en la lucha del trabajo”.

“En estas fechas del 14 de febrero, lo que son los peluches, los corazones, las carteras, las cachuchas más que nada, las flores son lo que más se regalan, para los pocos compañeros que venden flores, ellos son los que aprovechan bien y qué bueno para todos, esperemos que vendan todos”, señaló para concluir.