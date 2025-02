La Guardia Costera de Estados Unidos localizó el avión comercial que desapareció en Alaska.

Por medio de un comunicado, la autoridad detalló que los servicios de emergencia encontraron en la escena los restos de tres personas. Se cree que otras siete personas se encuentran al interior de la aeronave, a la que no han podido acceder los servicios de emergencia.

#UPDATE (1/2) #USCG has ended its search for the missing plane after the aircraft was located approx. 34 miles southeast of Nome. 3 individuals were found inside and reported to be deceased. pic.twitter.com/XndzBYHdCE

— USCGAlaska (@USCGAlaska) February 8, 2025