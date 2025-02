Mujer amenaza a chofer con falsa denuncia de acoso o 5 años de cárcel

Una mujer amenazó con acusar de acoso sexual a un conductor de aplicación después de que él decidiera interrumpir el viaje debido a las groserías que recibía de ella. Las amenazas fueron grabadas en video, ya que el chofer contaba con una cámara que registraba todo lo sucedido dentro de la cabina del vehículo.

El incidente ocurrió en la avenida Revolución, cerca de Mixcoac, según se detalla en el video, que tiene una duración de casi seis minutos. En el audio del video, se escucha a la mujer, visiblemente molesta, dando instrucciones al conductor en medio del tráfico de la Ciudad de México.

El conductor, ante las constantes agresiones verbales, decide orillarse y solicitar a la pasajera que descienda del automóvil. En respuesta, la mujer lo amenaza con presentar una denuncia.

«Te voy a mandar invadir, y guárdatelo bien en tu cabeza», le advierte, mientras lanza comentarios confusos sobre un avión que sobrevolaba la zona.

Cuando el conductor contacta al soporte de la aplicación para reportar la situación, la mujer cambia su versión de los hechos y afirma que él la estaba acosando.

“El señor me viene acosando y no quiere avanzar, porque le dije que se calmara y no me quiere llevar a mi destino”, sostiene, distorsionando la realidad.