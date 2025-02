Será obligación de nuevos juzgadores mejorar la impartición de justicia.

Rogelio Rodríguez Mendoza / El Diario Mx

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Quienes resulten electos como jueces y magistrados del Poder Judicial de Tamaulipas, tendrán la obligación de mejorar la impartición de justicia lo más pronto posible, aseguró la diputada local Mercedes Guillén Vicente.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional, (PRI), dijo que después de la elección de la reforma judicial, se prevé que los jueces y magistrados tomen posesión el primer día de octubre.

En entrevista sostuvo que será inevitable que a los nuevos jugadores se les exija una mejoría notoria en el trabajo que realiza el Poder Judicial del Estado.

La diputada del PRI descartó que vaya a haber jueces afines a Morena.

«Yo los que he visto ahí (aspirantes) les tengo un gran respeto a muchos de ellos, pero no sé en qué partido militan, no sé si están en Morena, pero no creo que se trate de eso, se trata de si tienen merecimientos, independientemente del partido en que estén» dijo.

También sostuvo que después de la elección, el Poder Judicial de Tamaulipas «está obligado a cuestionar porque es cuestión de los medios y de los mismos opositores de estar pendientes del desempeño».

Consideró que para que los nuevos juzgadores hagan un buen trabajo, tendrá mucho que ver el desempeño del Tribunal de Disciplina Judicial.

Indicó que, en lo personal, no ve ningún problema para que se renueve el Poder Judicial de Tamaulipas y se inicie una renovación en la impartición de justicia.