Los 15 minutos de show del rapero fueron justo lo que sus fans esperaban, aunque no convenció a otras audiencias.

STAFF ED

Ya vimos lo que presentó Kendrick Lamar como show del Medio Tiempo del Super Bowl, si bien en el país el rap no es de los géneros principales (tampoco en Tamaulipas) sí podemos decir que lo que hizo el reconocido rapero no decepcionó. No fue algo impactante, pero tampoco ofreció un acto desesperado como el de Maroon 5 hace varios años.

El show de medio tiempo

Algo de lo que muchos estaban hablando previo a esta presentación era de la posible (bastante obvia) “tiradera” de Lamar hacia Drake (otro rapero famoso). Y es que entre ambos ha existido una rivalidad que los llevó a dedicarse canciones, el tema más representativo de esta “pelea” es “Not Like Us”.

Otra cosa que llamó la atención fue la ropa que el rapero eligió para salir al escenario que se armó en el Caesar Superdome en Nueva Orleans, un pantalón de mezclilla, playera negra, gorra, guantes y una chaqueta de cuero en donde resaltaba la palabra “Gloria”.

Ese es el nombre de la última canción del álbum “GNX”, y aunque algunos podrían pensar que hace referencia a alguna mujer, lo cierto es que se trata de una traducción ya que “gloria” en inglés es “glory”. Esto representa una metáfora para el rapero de sus habilidades tanto al escribir como al rapear.

Algo que llamó la atención desde el inicio fue la aparición del actor Samuel L. Jackson, quien iba vestido bastante similar al Tío Sam; aunque se esperaba la presencia de la cantante mexicana Deyra Barrera, quien acompañó a Lamar fue la cantante SZA.

¿Qué canciones cantó?

Humble

DNA

Not Like Us

Luther

All The Stars

Squabble Up

Euphoria

Man at the Garden

Peekaboo

TV Off

LJ