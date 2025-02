Avistamiento de pez diablo en aguas poco profundas conmueve a internautas

En días pasados, el avistamiento de un pez diablo (especie que habita en la zona abisal del océano), en la superficie del mar generó una enorme sorpresa entre la comunidad científica, lo que a su vez provocó toda clase de reacciones en redes sociales.

El avistamiento se registró el pasado 26 de enero, frente a las islas Canarias, España, cuando un grupo de biólogos de la ONG Condrik Tenerife realizaban trabajos de investigación.

Fue en ese momento que se toparon con el extraño espécimen, que no suele dejar su hogar, aproximándose a aguas poco profundas, donde la luz del sol y la temperatura son totalmente desconocidas para este animalito.

De acuerdo con los científicos, podría tratarse del primer avistamiento registrado de un diablo negro ‘Melanocetus johnsonii’, vivo, a plena luz del día y en la superficie.

La imagen del pez solitario también provocó una ola de sentimientos conmovedores entre los internautas, quienes quedaron atónitos por el hecho de que este animal haya abandonado su hogar, un lugar frío, oscuro e inhóspito, para aventurarse a algo completamente desconocido para él.

Y es que, según los biólogos, el espécimen se encontraba en mal estado y tras llegar a la superficie y conocer el sol y el calor por primera vez, falleció.

En redes sociales abundaron las muestras de empatía para el animalito, y muchos le dedicaron unas palabras e incluso poemas a su hazaña, en donde se destaca el valor del pez al aproximarse a la superficie, donde finalmente murió.

“En la oscuridad viste algo, sentiste algo que te hizo correr. No había opción, solo la presente esperanza de que la luz te pudiera encontrar. Conocías los riesgos, conocías el final, pero no te aferraste al miedo…” se lee en parte del poema.

Otros internautas reconocieron al pez diablo por haber logrado salir de su zona de confort y llegar más lejos de lo que jamás hubiera imaginado, considerando su muerte cómo poética.

“Nunca te arrepientas de tu caída, Ícaro, porque la mayor tragedia de todas es nunca haber sentido la luz”, escribió otro usuario.

“Murió a pocos metros de la superficie. Murió sintiendo los deslumbrantes rayos del sol que jamás había sentido por la profundidad y oscuridad en que vivió siempre. Qué muerte poética del #pezdiablo”, escribieron en redes.

Me he puesto poética y un poco filosófica con lo del pez diablo negro, así que, pequeño explorador de las profundidades… espero que tu viaje hacia la luz no haya sido en vano y ahora descanses en las sombras que siempre fueron tu hogar. 💕 pic.twitter.com/rmXodmLQDF

— 「Ɲeiяetɧ Melenaяdiente」 (@Neireth_) February 9, 2025