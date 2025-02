Cancelan alertas de tsunami activadas tras sismo en Islas Caimán

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos canceló todas las alertas de tsunami que fueron activadas tras el sismo de magnitud 7.6 registrado en Islas Caimán.

“La amenaza de tsunami ha pasado. No hay alertas publicadas para los Estados Unidos ni para los socios internacionales”, anotó el centro en una publicación compartida por X.

🌊With the latest modeling and information, the tsunami threat has passed.

🟢There are no alerts posted for the United States or International Partners. The tsunami threat has passed. Unusual currents may be noticed in some areas. Exercise normal caution.

