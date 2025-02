Sedena no descarta espionaje en vuelos militares de EU

Staff Ed.-

El general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, aclaró que los vuelos militares estadounidenses detectados en los últimos días no violaron el espacio aéreo de México.

Explicó que estos vuelos, ocurridos el 31 de enero y el 3 de febrero, se realizaron en espacio aéreo internacional y cumplieron con la normativa internacional.

Trevilla detalló que los vuelos civiles en el país son controlados por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), mientras que los vuelos militares deben ser autorizados por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Aseguró que no se han recibido solicitudes para que aviones militares de EU sobrevuelen el espacio aéreo nacional y que, en coordinación con la AFAC, se realiza un monitoreo constante.

"No lo podemos descartar porque no sabemos lo que hicieron. ¡Ellos no violaron el Espacio Aéreo Naciona!": General Secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla sobre los vuelos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la Península de Baja California. pic.twitter.com/5aZx8NhQQA

